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Başakşehir, Sivasspor'a hazırlanıyor
6 saat önce
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:56 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
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