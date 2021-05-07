Başakşehir, Sivasspor maçına hazır

Bu akşam Sivas'a gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım , Carlos Ponck, Giuliano, Fredrik Gulbrandsen ve Alexandru Epureanu , fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

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