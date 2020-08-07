Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını...
Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını ayırdıklarını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 16:09
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Başakşehir, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcuları Robinho'ya teşekkür ederek yollarını... - Son Dakika Spor
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