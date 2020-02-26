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Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır
20 dakika önce
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL
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