Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır - Son Dakika Spor

Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır

20 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:48 Kaynak: İHA
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