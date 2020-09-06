Başakşehir Sular Vadisi'nde gençlerden kaykay şov - Son Dakika

Başakşehir Sular Vadisi, festival havasında bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Başakşehir Belediyesi ile İstanbul Kaykay Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, birbirinden yetenekli gençler hünerlerini sergiledi.

Başakşehir'in simgelerinden biri olan Sular Vadisi, covid-19 salgınının başından bu yana en hareketli günlerinden birini yaşadı. Başakşehir Belediyesi, İstanbul Kaykay Kulübü'yle yaptığı iş birliğiyle heyecan ve adrenalini Sular Vadisi'ne taşıdı. 40'ı yarışmacı olmak üzere 100'e yakın kaykaycı genç, sıra dışı organizasyonda bir araya geldi.

BAŞKAN KARTOĞLU'NA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Sular Vadisi'ndeki kaykay yarışması ve gösterisine, İstanbul Kaykay Kulübü Başkanı Osman Şamil Petek de katıldı. Petek, pandemi döneminde faaliyette bulunamadıklarını belirterek, "Okullar açılmadan önce böyle bir etkinlikte bir araya gelelim istedik. Başakşehir Belediyesi de gençlerin bu talebi için harekete geçti. Başkan Yasin Kartoğlu'nun spora olan desteğini biliyoruz, kaykay sporunu önemseyerek bu organizasyonu düzenlememizi sağladığı için çok memnunuz" dedi.

GENÇ YETENEKLER KIYASIYA YARIŞTI

Sular Vadisi'ndeki yarışmalar nefes kesen rekabete sahne oldu. Birbirinden farklı akrobatik hareketlerle izleyenleri mest eden gençler, dereceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmanın sonucunda dereceye girenlere kaykay ve kaykay ekipmanı hediye edildi.

(İHA)