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Başakşehir taktik çalıştı!

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:26 
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