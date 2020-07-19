Başakşehir taraftarı şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek tarihinde ilk kez şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar maç sonu büyük coşku yaşadı.

Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehirli taraftarlar, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı. Maçı stadyumun yanında kurulan dev ekranda takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor'un puan kaybı haberiyle kutlamalara erken başladı. Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte coşku adeta tavan yaptı. Binlerce taraftar, stat etrafında meşaleler yakarken, uzun araç kuyruklarıyla da şampiyonluk konvoyuna katıldı. - İSTANBUL