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Başakşehir tek vücut vatan nöbetinde - Son Dakika

Başakşehir tek vücut vatan nöbetinde

17.07.2021 00:57
Başakşehir tek vücut vatan nöbetinde, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılında verilen mücadeleyi unutturmamak sabaha kadar nöbet tuttu.

Başakşehir Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yılında verilen mücadeleyi unutturmamak sabaha kadar nöbet tuttu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Başakşehirliler, o gece şehit düşen 251 şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve binlerce gazinin canı pahasına verdiği destansı mücadeleyi unutturmamak için Sular Vadisi'nde bir araya geldi. Saat 20.00'de başlayan program kapsamında Başakşehirliler, Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda toplandı. Kalkışmanın yaşandığı geceyi adeta yeniden yaşayan Başakşehirliler, darbe girişiminin yıl dönümünde sabaha kadar vatan nöbeti tuttu.

Başakşehir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında tutulan vatan nöbetine, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin'in yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile her mahalleden 5 kişi ve 10 mahalle muhtarı ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Darbecilere karşı verilen destansı mücadele, etkinlik alanında ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek 15 Temmuz fotoğraf sergisinde bir kez daha gözler önüne serildi. Serginin açılışının ardından İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve 251 hatim duasıyla devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle katılımcılara hitap eden Başkan Kartoğlu, "Bugün huzur içinde yaşıyorsak; beş yıl önce, o karanlık gecede canlarını hiçe sayarak sokaklara dökülen, meydanları dolduran, tankları durduran kahramanlarımıza, onların cesareti ve gözü pek vatan müdafaalarına çok şey borçluyuz. Rabbim Malazgirt'ten Mohaç'a, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'nden 15 Temmuz'a aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin mekanını ala eylesin. Ruhları şad olsun inşallah" dedi.

"Bize güçlü bir ülke bıraktılar"

O karanlık gecenin daha dün gibi hafızalarda olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, "O karanlık gecede aziz milletimiz, İstiklal Marşı'mızın "Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." dizelerinin vücut bulmuş haliydi. O karanlık gecede hainlere dur diyen 251 vatan evladı şehitlik, binlercesi gazilik mertebesine ulaştı. Bizlere bugün daha güçlü bir ülke bırakan o kahramanları hiç unutmadık ve unutmayacağız. O kahramanların yazdığı destan, birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağını tüm dünyaya yeniden ve bir kez daha gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yasin Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aziz milletimiz, bir asır önce siperde gösterdiği kahramanlığı bu kez sokaklara, meydanlara taşıdı. Çanakkale'de düşmana dur diyen, içinde ölümü öldüren o ruhla, bu kez içimizdeki hainlere de dur dedi. 100 yıl önce 'Çanakkale geçilmez' diyen aziz milletimiz, bu kez 'Türkiye geçilmez' dedi. Canını verdi ama vatanını vermedi. Vatanını her zaman canından aziz tutan bu millet var oldukça, ülkemiz geleceğe ve hedeflerine durmadan yürüyecektir."

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan da, birlik beraberlik mesajı vererek, "Türkiye geçilmez" dedi.

Konuşmaların ardından Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz ve Milli İrade" temalı deneme yarışması ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şuuru" temalı resim yarışmasının ödül takdimi gerçekleştirildi. Marşlar, şiirler, sinevizyon gösterilerinin ardından saatler 00.13'ü gösterdiğinde salalar okundu. Başakşehirlilerin vatan nöbeti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. - İSTANBUL

Başakşehir, 15 Temmuz, Darbe, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir tek vücut vatan nöbetinde - Son Dakika


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