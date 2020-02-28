Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kopenhag için ilk açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kopenhag için ilk açıklama! - Son Dakika Spor

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kopenhag için ilk açıklama!

6 saat önce

Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesi hakkında şöyle konuştu;Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kopenhag için ilk açıklama!, System.String[]

Okan Buruk, Kopenhag eşleşmesi hakkında şöyle konuştu;


Kopenhag çıkar mı diye düşünmüştüm. UEFA Kupası'nı kaldırdığım stat. Yine ikinci maçı orada oynayacağız. Bu eşleşme iki tarafı da memnun etmiştir diye düşünüyorum. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Her takım çok iyi ama daha önemli kulüpler de vardı. Ben iki taraf için de iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum.


"TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN TEK TAKIMIZ"


Türk futbolseverlerin bizim maçımızda tribünleri tamamen doldurmasını bekliyorum. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok farklı takımın formaısyla gelen taraftarları gördüm. Bu çok güzel. Ortak duygularla bu maçları oynamalıyız. Herkesi Konpehag maçına davet ediyorum. Türkiye'yi temsil eden tek takımız. Başarıya ve puana ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Dolu tribünler önünde inşallah iyi bir skor almayı umut ediyorum.


"N'DOYE YAKINDAN TANIYORUZ"


Yakından tanıdığımız bir rakip değil. 4-4-2 sisteminde oynuyorlar. Dame N'Doye var yakından tanıdığımız forvet oyuncusu. Zorlu bir maç olacak. Deplasmanda iyi kapanan bir takım. Avantaj yakalamak önemli ama ne olursa olsun iki maç üzerinden düşüneceğiz. İlk maçta elbette kazanmak ilk hedefimiz olacak. Neden olmasın, çeyrek final yolu açılabilir.

Okan Buruk, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 
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