Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar - Son Dakika

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde: İlk 10 dakika maça iyi başladık, oyuna hükmettik. Sonra gereksiz geriye yaslandık.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

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İlk 10 dakika maça iyi başladık, oyuna hükmettik. Sonra gereksiz geriye yaslandık. Bloklar arasına pas yedik. Devre arası daha öne doğru oynamamız gerektiğini ifade ettim

İlk yarının belli bölümlerinde gereksiz geriye yaslandık. İlk yarıda topu rakibine çok fazla verdik. Bunun nedenlerinden biri de Galatasaray'ın forvetsiz oynamadı ve Emre Akbaba'nın devamlı gezmesi. Bu bizi zor durumda bıraktı.

Bu maçta çok iyi değildik. Buna rağmen baskı yapmaya çalıştık ve başarılı olup golü bulduk. Daha sonra ikinci golü bulmaya çalıştık. Fırsatlar geldi ama çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik. Son bölümlerde Edin'in kırmızı kart görmesi ofansif hamle yapmamızı engelledi.

Rakibimize çok pozisyon verdik mi dersek 1-2 net pozisyon verdik. Ancak bizim de pozisyonlarımız vardı.

Önemli eksikler verdik, önümüzdeki hafta çok zor bir maçımız var. Haftaya rakiplerimiz de birbirleriyle oynuyor. Şu anda avantajlı olan, lider olan takımız. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Birkaç hafta önce sorulsaydı, Trabzonspor'un 2, Sivaspor'un 7 ve Galatasaray'ın 8 puan önünde olmayı kabul ederdim.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:09 

Son Dakika Spor Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Galatasaray maçı sonrası açıklamalar - Son Dakika Spor
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