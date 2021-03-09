Başakşehir teknoloji ve inovasyonda Türkiye'ye öncü - Son Dakika

Başakşehir teknoloji ve inovasyonda Türkiye'ye öncü

09.03.2021 12:32
Başakşehir teknoloji ve inovasyonda Türkiye'ye öncü, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, inovasyon yatırımlarıyla birlikte teknoloji hamlelerini güçlendiriyor.

Başakşehir Belediyesi, inovasyon yatırımlarıyla birlikte teknoloji hamlelerini güçlendiriyor. Başakşehir'in teknoloji üretim yuvası haline dönüşen Living Lab İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nden Yeni Medya Akademi'ye, BASE E spor Merkezi'nden inovasyon yarışmalarına kadar hayata geçirilen birçok proje ile Türkiye'de akıllı belediyeciliğin öncüsü oluyor.

Başakşehir Belediyesi'nin teknoloji ve inovasyon alanında hayata geçirdiği yatırımlar, Başakşehir'i teknoloji üretim üssüne dönüştürdü. Türkiye'nin ilk inovasyon ve teknoloji merkezi Başakşehir Living Lab'in yanı sıra son bir yıl içinde Yeni Medya Akademi, Radyo Akademi ve BASE Espor Merkezi Başakşehirlilerin kullanımına sunuldu.

İnovasyon ve teknolojinin merkezi

Başakşehir Living Lab'de, bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine hız verildi. Elektronik laboratuvardan 3 boyutlu yazıcı laboratuvarına, ücretsiz girişimcilik eğitimlerinden danışmanlık ve mentörlük desteğine kadar birçok alanda Başakşehirlilere destek veriliyor.

Türkiye'nin ilk yeni medya akademisi

Türkiye'nin ilk ve tek Yeni Medya Akademisi'nde Başakşehirli gençlere sosyal medyayı doğru ve etkili kullanmalarına yönelik alanında uzman kişiler tarafından eğitimler veriliyor. Akademi bünyesinde yer alan Radyo Akademi'de ise mutluluğun sesine kulak veren genç yeteneklere Türkiye'nin önde gelen radyo programcılarıyla birlikte eğitim alma imkanı sunuluyor. Yeni Medya Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren bir diğer alan olan YouTube Akademi'de öğrencilere YouTube'nin tüm detayları uzman kadrolar tarafından öğretiliyor.

Profesyonel espor oyuncuları yetiştiriliyor

Espor'un yeni merkezi BASE Espor Merkezi'nde de eğitimler başladı. Profesyonel spor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler, espor'a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakaladı.

Şehrin anahtarı "Başakşehirli"

İlklerin ve enlerin belediyesi Başakşehir, yeni nesil belediyecilikte de bir ilke imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Başakşehirli" uygulaması sayesinde Başakşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve hizmet noktaları tek bir uygulama içerisine girdi. A'dan Z'ye ilçedeki tüm belediyecilik hizmetlerinin bir araya getirildiği akıllı telefon uygulaması, ilçe sakinlerinin kullanımına sunuldu.

Akıllı yeraltı çöp toplama sistemi

Akıllı belediyeciliğin tüm imkanlarından faydalanan Başakşehir Belediyesi, daha temiz ve modern bir Başakşehir için 'Yeraltı Çöp Konteyner' uygulamasını hayata geçirdi. Proje ile birlikte yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen akıllı çöp toplama sistemi sayesinde, çöp miktarı konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit edilerek aracın rotasının belirleniyor. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıklar yer altında izole edilerek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel kirlilik de tamamen ortadan kaldırıldı. - İSTANBUL

Başakşehir teknoloji ve inovasyonda Türkiye'ye öncü

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir teknoloji ve inovasyonda Türkiye'ye öncü - Son Dakika


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