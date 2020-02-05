BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHABaşakşehir'de bir kamyon önünde seyreden kamyona çarptı.

BAŞAKŞEHİR TEM'DE İKİ KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir kamyon önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada 1 kişi öldü, bir kişi yaraladı.

Başakşehir TEM Otoyolu Edirne istikameti Mahmutbey Gişeleri Mevkii'nde saat 06.30 sıralarında Kazım Aydın yönetimindeki 34 JP 2587 plakalı kamyon, 06 BDB 76 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Kazım Aydın aracın içinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise hemen aracı sağa çekip durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon kupasında sıkışan sürücü Kazım Aydın'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bu sırada hafif yaralanan diğer kamyon sürücüsü Burak Kanat ise başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

TEM'DE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Kazım Aydın'ı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Aydın'a ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kaza sonrası her iki kamyon da çekicilerle yol kenarına alındı. Araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan kamyonlar

Kamyonda sıkışan sürücü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Polisin önlemi

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Diğer kamyon sürücüsü ile röp

Trafikten görüntü

Kamyon sürücüsünün çıkarılması

Genel ve detaylar


TEM Otoyolu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
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