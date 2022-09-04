İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

04.09.2022 18:58
İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti. Koca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Harun Koca kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Koca'yı hastaneye götürdü ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye Diş Hekimleri Birliği delegelerinden ve İstanbul Diş Hekimi Odası geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Koca için bugün Bahçeşehir Camii'nde ikindi namazından sonra tören düzenlendi. Koca'nın törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

- İstabul

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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