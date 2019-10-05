Son Dakika Haberleri: Başakşehir tem yanyolda kaza sonrası kamyonet devrildi
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Başakşehir tem yanyolda kaza sonrası kamyonet devrildi

2 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.

Başakşehir tem yanyolda kaza sonrası kamyonet devrildi, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de arkasından gelen aracın çarptığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilerek yan yattı.

Kaza saat 08.00 sıralarında TEM Altınşehir yan yolda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 06 YGY 64 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden 59 TR 731 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yolda ters dönerek yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

TEM Otoyolu, Altınşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:38 Kaynak: DHA
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