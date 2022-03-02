SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti - Son Dakika
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SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti

02.03.2022 15:01

Başakşehir tesislerinde döner ziyafetiBaşakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir takıma döner kestiDönerci Serkan Usta'dan önce Beşiktaş ardından Başakşehir takımlarına döner ziyafetiİSTANBUL,(DHA)-Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, 7 Mart Pazartesi günü...

Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti

Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir takıma döner kesti

Dönerci Serkan Usta'dan önce Beşiktaş ardından Başakşehir takımlarına döner ziyafeti

İSTANBUL,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, 7 Mart Pazartesi günü sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın tesislerinde de döner ziyafeti yaşandı.Dönerci Serkan Usta, önce Beşiktaş ardından da Başakşehir'e döner hazırladı.

Beşiktaş, dün akşam antrenmanının ardından tesislerde gerçekleştirilen yemekte bir araya gelirken, Dönerci Serkan Usta'nın hazırladığı özel döner menüsünü tattılar. Beşiktaş'ın rakibini de es geçmeyen Dönerci Serkan Usta, teknik direktör Emre Belözoğlu ve takım kaptanı Mahmut Tekdemir'in ricasıyla Başakşehir tesislerine de gitti. Takıma özel hazırlanan döner bugün öğlen afiyetle yendi. Bir ara bıçağı eline alarak dönerin başına geçen kaptan Mahmut Tekdemir döner kesmeyi deneyimledi.

SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti
SPOR Başakşehir tesislerinde döner ziyafeti

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Mahmut Tekdemir, Serkan Usta, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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