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Başakşehir, Tunay Torun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
6 saat önce
Başakşehir, Tunay Torun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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