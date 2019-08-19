Son Dakika Haberleri: Başakşehir üç sezon sonra kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir üç sezon sonra kaybetti

17 dakika önce

Son üç sezondur ligin ilk haftasında oynadığı maçları gol yemeden kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetmesiyle birlikte uzun bir aranın ardından Süper Lig'e de mağlubiyetle başlamış oldu.

Başakşehir üç sezon sonra kaybetti, System.String[]
Son üç sezondur ligin ilk haftasında oynadığı maçları gol yemeden kazanmayı başaran Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetmesiyle birlikte uzun bir aranın ardından Süper Lig'e de mağlubiyetle başlamış oldu. Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Yunan temsilcisi Olympiakos'a elenmesinin ardından Süper Lig'e de güzel bir başlangıç yapamadı. Turuncu-lacivertliler, ilk hafta maçında dün akşam deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe mücadelesi öncesi alınan bu yenilgi, morallerin de bozulmasına sebep oldu.
ÜÇ SEZON SONRA KAYBETTİ 2014 yılında yeni adıyla Süper Lig'de yer almaya başladığı dönemden sonra ilk kez bir sezonu deplasmanda açan Başakşehir, evine puan alamadan döndü. Aynı zamanda son üç sezonun ilk haftasında oynadığı maçları da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, Malatya ekibi karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetle birlikte uzun bir aradan sonra lige de yenilgiyle başlamış oldu. Turuncu-lacivertli takımın ligin ilk haftalarında oynadığı karşılaşmalar şöyle:
2014-2015 Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1 2015-2016 Başakşehir: 2 - Antalyaspor: 3 2016-2017 Başakşehir: 1 - Fenerbahçe: 0 2017-2018 Başakşehir: 1 - Bursaspor: 0 2018-2019 Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0 2019-2020 Yeni Malatyaspor: 3 - Başakşehir: 0
(İHA)
Yeni Malatyaspor, Abdullah Avcı, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkan Babacan adım adım Beşiktaş'a!
Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı Yeni Malatyaspor 3 puanı 3 golle aldı Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:02:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir üç sezon sonra kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]