İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de bulunan 8 farklı adreste sahte parfüm üretildiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 bin adet dolu parfüm şişesi, 2 ton alkol, parfüm üretiminde kullanılan esans ve renkli sıvı ele geçirildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki incelemeleri devam ediyor.
ÜNLÜ PARFÜM MARKASININ OLMAYAN ÜRÜNÜNÜ VARMIŞ GİBİ SATACAKLARDIYapılan incelemelerde şüphelilerin, ürettikleri bir ürünü, ünlü bir parfüm markasına aitmiş gibi sattıkları belirlendi. Polis ekipleri, markanın da avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerde firmanın böyle bir modeli olmadığını tespit ettiği öğrenildi.
SAHTE BARKOD ÜRETTİKLERİ TESPİT EDİLDİAyrıca bazı parfüm şişelerinin üzerinde sahte barkodlar olduğu belirlendi. Parfüm şişelerinin üzerindeki barkodlara yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu şişeleri orijinal ürün olarak satmaya çalıştıkları tespit edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu - Son Dakika