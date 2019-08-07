Son Dakika Haberleri: Başakşehir ve Olympiakoslu yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
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Başakşehir ve Olympiakoslu yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu

1 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Olympiakos'un yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı.

Başakşehir ve Olympiakoslu yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu, System.String[]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki rakibi Olympiakos'un yöneticilerini öğle yemeğinde ağırladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turundaki Başakşehir - Olympiakos maçı öncesinde iki kulübün yetkilileri yemekte buluştu. Yemekte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Asbaşkan Mesut Altan, CEO Mustafa Eröğüt ile Reklam, Pazarlama ve Etkinlikler Sorumlusu Elif Aslı Koç yer alırken, Olympiakos Kulübü'nü Onursal Başkan Savvas Theodorides, Genel Menajer Lina Souloukou, Sportif Direktör Christian Karembeu, Başkan Vekili Dimitrios Agrafiotis ve Organizasyon Sorumlusu Konstantinos Vernikos temsil etti. Ayrıca UEFA Delegesi David Findlay da yemekte yer aldı.

Yemek sonrası Gümüşdağ, Theodorides'e günün anısına plaket takdim ederken, Mustafa Eröğüt de Christian Karembeu'ye flama hediye etti. - İSTANBUL
UEFA Şampiyonlar Ligi, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
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