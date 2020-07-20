Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetleri Konyaspor'u ligde tuttu! - Son Dakika

Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetleri Konyaspor'u ligde tuttu!

Lige verilen aranın ardından düşme hattında gel-gitler yaşayan ve riskli maçların çoğunda istenen performansı gösteremeyen Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, özellikle Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Lige verilen aranın ardından düşme hattında gel-gitler yaşayan ve riskli maçların çoğunda istenen performansı gösteremeyen Bülent Korkmaz yönetimindeki Konyaspor, özellikle Medipol Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

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Yeşil-beyazlı takım, bu karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla aynı zamanda ligin zirvesindeki yarışı şekillendirirken, kazandığı 6 puanla büyük bir mücadelenin yaşandığı düşme hattından uzaklaşarak, derin bir "oh" çekti.

Konya ekibi, 31 haftalık süreçte atılan 26 gole karşılık son iki haftada rakip ağları 8 kez havalandırarak gol yollarındaki sıkıntıyı bir nebze olsun hafifletti.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine, takımının Süper Lig'de kalmak için son haftalarda gösterdiği üstün mücadelesini anlattı.

Takıma ve teknik heyete her zaman inandıklarını ifade eden Öten, "Niyetimiz halis, akıbetimiz hayır olacak dedik, oldu şükür. Kötü düşünmedik. Kopmadık. Bu da birilerine kapak olsun. Bu sene hep söylediğimiz gibi sıkıntılı, zorlu ve haksızlığa uğradığımız maçlarımız oldu. Ama biz yönetim olarak, başta Hilmi Kulluk başkanımız olmak üzere hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik." diye konuştu.

- "Konyaspor'un her zaman hakkı Süper Lig'dir"

Takım olarak hiçbir zaman pes etmediklerini, her zaman mücadelenin peşinde koştuklarını, futbolcu ve teknik ekibe güvendiklerini vurgulayan Öten, "Yönetim olarak üzerimize düşen vazifelerimizi sonuna kadar yerine getirdik. Futbolcularımız ve teknik ekibimiz de gerekeni son haftaya bile kalmadan, hakkıyla yerine getirdi.

Konyaspor, hem ligin birincisini hem de ikincisini üst üste iki hafta hakkıyla yenerek Süper Lig'deki yerini ispatlamış oldu. Bu, çok önemli bir başarıdır. Belki bu sene taraftarlarımızı üzen maçlarımız oldu. Sıkıntılı dönemler yaşadık. Ama bizler de çok büyük haksızlıklara uğradık. Bunun yanı sıra hoca değişikliği, gol yollarındaki sıkıntılarımız... Ama sonuçta Konyaspor'un her zaman hakkı Süper Lig'dir." ifadelerini kullandı.

- "Süper Lig'de bu şekilde kalabilmek kolay değildi"

Süper Lig'de kalma yarışını son haftaya kalmadan hakkıyla kazandıklarını belirten Öten, şunları kaydetti:

"Sonuçta tabii üzüldüğümüz, sevindiğimiz haftalar oldu. Taraftarlarımızın üzüldüğü dönemler de oldu. Ama inanç her şeyin başıdır. İnandınız mı, her şey değişir. Başkanınız inanırsa arkasından bütün ekip o şekilde gelecektir. Biz de inandık ve başardık. Konyaspor olarak ligde kalacağımıza inandığımız için bu galibiyetleri aldık. Bu güzel galibiyetleri taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Umarız bu galibiyetler ve ligde kalma azmimiz bunların telafisi olur. Süper Lig'de bu şekilde kalabilmek kolay değildi. Son haftalarda fikstürümüz de malum çok zordu. Hiç kimse belki böyle bir şey beklemiyordu. Hele hele son iki maçta böyle bir sonucu 3-3'ten 4-3'ü hiç kimse beklemezken, inanç ve azmin neleri yapabileceğini gösterdik."

Son iki maçın her şeyi belirlediğini aktaran Öten, "Belki kimse son iki maçta bizden bu sonuçları beklemiyordu. Hatta son maçımız olan Aytemiz Alanyaspor maçı ya da farklı hesaplar yapılıyordu ancak Konyaspor son iki hafta şahlanışa geçti." diye konuştu.

Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:36 

Son Dakika Spor Başakşehir ve Trabzonspor galibiyetleri Konyaspor'u ligde tuttu! - Son Dakika Spor
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