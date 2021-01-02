Son dakika haber... Başakşehir, Volkan Babacan'la kazanamıyor

Mert Günok'un yokluğunda Başakşehir'in kalesini koruyan Volkan Babacan, bu sezon görev aldığı 5 maçta 15 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, 32 yaşındaki eldivenin forma giydiği müsabakalarda kazanamadı.

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Son 2 karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da Mert Günok'un sakatlığından dolayı kadro yer almaması nedeniyle kaleye geçen Volkan Babacan, yine rakibin gollerine engel olamadı.

32 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonunda 5 maçta forma giyerken, ağlarında tam 15 gol gördü. İçinde bulunduğumuz sezonda ilk kez ligin 9. haftasındaki Beşiktaş maçında görev alan Babacan, takımının 3-2 yenilmesine engel olamadı. Sonraki hafta ise Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'in 3-0 önde götürdüğü müsabakanın son dakikalarında deneyimli file bekçisi 3 gol yemiş ve turuncu-lacivertliler 1 puana razı olmuştu.

Volkan Babacan, 14. haftada Kadıköy'de 4-1 kaybedilen ve geride kalan haftada M.Başakşehir'in evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldığı mücadelede de kaledeydi.

Ayrıca turuncu-lacivertli ekip, milli oyuncunun oynadığı karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Başakşehir, Volkan'ın görev aldığı maçlarda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

(Uygar Aydın/İHA)