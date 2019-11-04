Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.

Başakşehir, Wolfsberger maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yapıldı.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Wolfsberger müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:39 
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