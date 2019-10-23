Son Dakika Haberleri: Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır
Son Dakika Spor Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

1 saat önce

- Başakşehir, Wolfsberger maçına hazırİSTANBUL - M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında evinde Avusturya ekibi Wolfsberger ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

- Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

İSTANBUL - M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında evinde Avusturya ekibi Wolfsberger ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Wolfsberger maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmana sakatlığı devam eden Danijel Aleksic katılmadı.

Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:17 Kaynak: İHA
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