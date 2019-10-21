Son Dakika Haberleri: Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek
Son Dakika Spor Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek

Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.

Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.


M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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