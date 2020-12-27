Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Hem Skrtel, hem de sonuç için üzgünüz - Son Dakika

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Hem Skrtel, hem de sonuç için üzgünüz

27.12.2020 22:11
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Hem Skrtel, hem de sonuç için üzgünüz, System.String[]

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, oyunu ve mücadeleyi değerlendirdi. Üzücü bir skor aldıklarını söyleyen Saraloğlu, "Bugün üzgünüz. İlk olarak Martin Skrtel'in sakatlığı bizi üzdü. En kısa zamanda inşallah toplarlar. Enerjisi yüksek bir arkadaşımız. İkinci üzüntümüz ise maçın sonucu. Mutlak kazanmak isteğiyle başladık. İsteğimiz şekilde oyun gitti, 1-0 öne geçtik fakat ön bölgedeki bir hata zincirleme olunca bir gol yedik. Sonradan toparlayıp geri dönüş bekledik. Rakibin kırımızı kart görmesi bizi umutlandırdı. Oyuncu değişikliği ve oyunumuzu değiştirdik. Daha fazla hücum oynamak istedik. Sarı kartlı Rafael'i çıkartarak Kerim'i aldık. Direkler ve rakip kaleci buna müsaade etmedi. Bir hatayla rakip golü buldu. Oyunu riske edecek şekilde oynadık. İç sahadaki mağlubiyet kabul edeceğimiz bir sonuç değil. Yine pozisyonlara girdik. Risk alınca pozisyon veriyorsunuz. 2-2 olunca da pozisyon verdik. Pozisyonlara girdik ve olmadı. Öncelikle tebrik ediyorum. Hakem oyunu soğutan, zaman geçiren rakibe müsaade etti. Oyun 3,5-4 dakika durdu ancak çok erken maçı bitirdi. Maçın sonunda son saniye bile önemli. Oyunu soğutma dışında rakibi tebrik ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Hem Skrtel, hem de sonuç için üzgünüz - Son Dakika


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