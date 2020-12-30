Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya yönelik ırkçı söyleme suç duyurusu - Son Dakika

konuşan avukat Mehmet İhsan Kalkan, 4. hakemin ırkçı söylemde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Gerek FIFA gerekse Romanya Futbol Federasyonu gerekli idari soruşturmayı başlatmış bulunmaktadır. Bunun yanında ırkçılığın insanlığa karşı suç olması nedeniyle TCK'nin 216. maddesi gereğince her türlü ırk, dil, din ayrımcılığına karşı düzenleme alanı bulunan kanun gereğince madde gereğince bu suç duyurusunu yapma gereği duydum. Çünkü bunun cezasız bırakılması bu tarz eylemlere dünya genelinde daha çok cesaret verecektir. Bunun önüne geçmek için mutlaka cezai anlamda da harekete geçmek gerekiyor. Bunun insanlığa karşı suç olduğu ve bu ırkçılık tanımının dünyanın her yerinde nefretle karşılandığı ve reddedilmesi gereken bir kavram olduğu çok açıktır. Ayrıca Birleşmiş Milletler 'in ırkçılığa karşı düzenleme alanı bulunan sözleşmeleri ve diğer uluslararası sözleşmeleri de göz önünde bulundurarak soruşturma açılmak üzere müracaatta bulundum."Avukat Kalkan, ırkçılığa karşı asla taviz verilmemesi gerektiğini ve herkesin duyarlılık göstermesi gereken konuların başında geldiğini de vurgulayarak "Sadece idari soruşturmalar açılmıştı, ama cezai soruşturmanın da açılması gerektiği kaçınılmazdı. Ben de bu hassasiyeti göstererek bu anlamda gerekli adımı atmış bulunmaktayım" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU? İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasının ardından uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrılmıştı. Başakşehirli futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonrasında sahaya çıkmama kararı almıştı. Paris Saint Germain'li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo'ya destek vererek, maçın ertelenmesini istemişti. Bunun üzerine karşılaşma, hakem kadrosu değişmesi şartıyla ertelenmiş ve 9 Aralık'ta maç tamamlanmıştı.

- İstanbul