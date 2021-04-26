Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor - Son Dakika

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

26.04.2021 11:44
Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor, System.String[]

Düşme potasının bir basamak üstünde yer alan Medipol Başakşehir, son virajına girilen Süper Lig'de kader maçlarına çıkacak.

Düşme potasının bir basamak üstünde yer alan Medipol Başakşehir, son virajına girilen Süper Lig'de kader maçlarına çıkacak. Ardı ardına ateş hattındaki rakipleri BB Erzurumspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, söz konusu müsabakaları 'yaşam mücadelesi' sözleriyle nitelendirdi.

Süper Lig'in son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kurtulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Direktör Okan Buruk'la yollarını ayırmış ve takımı Aykut Kocaman'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de 37. haftayı 37 puanla 17. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisinin kalan 5 maçta puan kaybına tahammülü kalmadı.

Direkt rakipleriyle oynayacak

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tabiriyle 'ateş çemberinin tam içinde' yer alan Başakşehir, kümede kalma savaşında direkt rakipleriyle oynayacak. Ligin 38. haftasında aynı puana sahip olduğu ve son haftalarda çıkışa geçen BB Erzurumspor'a konuk olacak turuncu-lacivertli takımın kazanmaktan başka şansı yok. Medipol Başakşehir, galip geldiği takdirde 40 puana ulaşıp az da olsa rahat nefes alacak. Ancak mağlubiyet durumunda ise işler daha da zora girecek. Kocaman'ın takımı; Erzurum'da yenilir, Kayserispor ile Gençlerbirliği ise kazanırsa 20. sıraya kadar gerileyebilir.

Başakşehir, Erzurumspor'un ardından potayla arasında sadece 1 puan olan ve mevcut durumda 38 puanla 15. sırada kendine yer bulan MKE Ankaragücü'yle evinde karşılaşacak. Aykut Kocaman, Alanyaspor müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında bu kritik iki maçı 'yaşam mücadelesi' diyerek adlandırmıştı.

Başkent temsilcisiyle oynadıktan sonra 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor'la deplasmanda mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, ardından bir başka rakibi Kayserispor'u konuk edecek.

BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar Kayserispor maçının önemini daha da arttırabilir. M.Başakşehir, ligin kapanışını da Çaykur Rizespor deplasmanında yapacak.

Gol atmakta sıkıntı yaşıyor

Geçtiğimiz sezon 34 hafta üzerinden oynanan Süper Lig'i 65 golle tamamlayan Başakşehir, bu sezon ise 35 maçta sadece 37 gol atabildi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kazanmaya, bunun için de gol atmaya ihtiyacı olan turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman idaresindeki 14 müsabakada yalnızca 10 gol bulabildi. Hücum hattından istediği verimi alamayan Medipol Başakşehir'in en golcü oyuncusu 6 golle Gulbrandsen. Ardından 5'er golle Visca ve Demba Ba geliyor. Ancak Ba ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin bir başka santrforu Crivelli'nin ise yalnızca 2 golü var. - İSTANBUL

Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Aykut Kocaman, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir 'yaşam mücadelesi' veriyor - Son Dakika Spor


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