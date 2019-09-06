Başakşehir yeni eğitim öğretim yılına hazır

Başakşehir Belediyesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde ilçe genelindeki tüm okullarda yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.



Başakşehir'de, eğitim kurumları arasına yeni okullar eklenirken mevcut okullar da bakım, onarım ve tamiratları yapılarak yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Başakşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları baştan aşağı bakımdan geçirdi. Geçen yıl 220 olan eğitim kurumu sayısı, yeni eğitim yılında 231'e yükseldi. Başakşehir'e bu yıl 5 devlet okulu olmak üzere 11 yeni okul daha kazandırıldı. İlçe genelinde 86'sı devlet, 195'i özel olmak üzere toplam 231 okul bulunuyor.



Eğitime yapılan yatırımlar ile 2009 yılında 826 olan derslik sayısı, hızla artarak 2019-2020 eğitim döneminde 3 bin 153'e yükseldi. 2009 yılında 50 olan derslik başına düşen öğrenci sayısı da, 30 olan İstanbul ortalamasının altına inerek 28'e düştü. 2008-2009 eğitim öğretim yılında 746 olan öğretmen sayısı ise 2019-2020 eğitim öğretim yılında özel okullarda görev yapan öğretmenlerle birlikte 6 bin 733'e yükseldi.



Okulların bakım ve onarımı belediyeden



Başakşehir Belediyesi, son bir yıl içinde konferans salonu bulunmayan 2 okula daha konferans salonu kazandırdı. Bunun yanı sıra öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri için her eğitim dönemi öncesinde düzenli olarak yapılan bakım, onarım ve temizlik çalışmaları bu yıl da ilçe genelindeki tüm okullarda gerçekleştirildi. Bir taraftan boya-badana yapmak isteyen okullara boya temin edilirken diğer taraftan devlet okullarındaki spor ekipmanları, oyun grupları ve kent mobilyaları da yenilendi. - İSTANBUL