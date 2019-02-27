Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligin 24'üncü haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.





Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, ligin 24'üncü haftasında pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.



Turuncu lacivertli takım, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.



- İstanbul

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