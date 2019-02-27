Başakşehir, Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
23 dakika önce
Lider Medipol Başakşehir, iki günlük iznin ardından Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Lider Medipol Başakşehir
, iki günlük iznin ardından Evkur Yeni Malatyaspor
maçı hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından start verdi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Turuncu-lacivertliler, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:12 Kaynak: İHA
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