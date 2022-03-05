Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika
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Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı

05.03.2022 14:24
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı

Başakşehir Belediyesi, Yeni Medya Akademi ile medya sektörüne yeni isimler kazandırmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, Yeni Medya Akademi ile medya sektörüne yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Radyo Akademi, YouTube Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu'nda yeni eğitim dönemleri başladı.

Başakşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği Başakşehir Yeni Medya Akademi'de, eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Akademi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Akademi'de sekizinci,YouTube Akademi'de altıncı, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu'nda ise üçüncü dönem eğitimlerine başlandı.

KURSİYERLERİN İLK GÜN, İLK DERS HEYECANI

Gençlerin kariyer hedeflerine giden yolda emin adımlarla yürümeleri amaçlanan akademilerin yeni eğitim dönemlerinde ilk ders heyecanı yaşandı. Yoğun başvuruların ardından mülakatla belirlenen genç kursiyerler, eğitimlerinin ilk gününde birbirinden deneyimli isimlerle buluştu.

DENEYİMLİ İSİMLERDEN EĞİTİM ALACAKLAR

Eğitimler boyunca medya sektörünün birbirinden deneyimli isimleri, tecrübe ve bilgi birikimlerini uygulamalı olarak kursiyerlere aktaracak. YouTube Akademi'de kursiyerler 8 hafta eğitim görecek. Radyo Akademi ile Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu kursiyerleri sektörün deneyimli isimlerinden 6 hafta boyunca aralıksız olarak eğitim alacak. Film ya da dizi karakterlerinin sesi olmak isteyen genç yeteneklerin buluştuğu Dublaj Okulu'nda ise eğitimler 5 hafta sürecek.


Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı
Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı
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Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Radyo, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Yeni Medya Akademi'de yeni eğitim dönemi başladı - Son Dakika


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