Başakşehir, yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor

Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Salzburg şehrindeki kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma koşusu ve dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Üç takımlı geniş alan oyun ile antrenman sona erdi.Edin Visca antrenmanda yer alırken, izinli olan Mahmut Tekdemir ve Joseph Attamah idmana katılmadı. Tedavileri devam eden Arda Turan ve Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Turuncu lacivertli ekip, yarın saat 11.00 ve 17.30'da yapacağı antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.