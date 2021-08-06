Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 3 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmana, tedavisine devam edilen Chadli katılmadı. Ahmed Kutucu ve Atabey ise atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı. Medipol Başakşehir, bu akşam Yeni Malatyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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