Başakşehir, yeni sezonun ilk haftasında Alanyaspor'u konuk edecek

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar