Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı - Son Dakika

Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı

17.10.2020 13:46
Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı.

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı. Medyanın deneyimli isimlerinden 8 hafta boyunca eğitim alacak 15 genç, youtuber olma yolunda ilk adımlarını attı.

Başakşehirli gençler youtuber oluyor. Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademisi bünyesinde eğitimlerin ardı arkası kesilmiyor. Teknoloji ve yaşam merkezi Başakşehir Living Lab ve İnovasyon Merkezi'nde ikinci dönem Youtube Akademisi başladı. "Başakşehir Youtuber'ını arıyor" sloganıyla açılan akademinin ikinci döneminde de 14-25 yaş arası 15 youtuber adayına eğitim verilecek.

Eğitimler 8 hafta sürecek

Sosyal medya alanında içerik üretiminden kamera kullanımına, kurgudan kanal yönetimine kadar geniş perspektifte derslerin verileceği eğitim programı 8 hafta sürecek. Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanan eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, Youtube'a tam donanımlı bir şekilde giriş yapacak.

Medyanın deneyimli isimleri gençlerle

Youtuber olma yolunda ilk adımını atan gençlere Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, YouTube Politikaları ve Kuralları eğitimi verecek. Gazeteci Erem Şentürk YouTube Kanal Açma ve Kanal Yönetimi, Senarist- Yönetmen Kaan Atilla Taşkın kamera derslerinde yer alacak. Celal Can Vatandaş kurgu eğitimleri, Habertürk sunucusu Okan Ateş diksiyon dersleri, muhabir Niyazi Dölek ise yeni medya eğitimleriyle deneyimlerini gençlere aktaracak. Yeni Medya Akademisi'nde eğitim alacak gençlerin tamamı mülakat yoluyla seçildi. Başvuru formlarında YouTube alanındaki hedeflerini detaylı bir şekilde anlatan gençler bu eğitimleri almaya hak kazandı.

"Bana çok şey katacak"

Youtube Akademi'yi dört gözle beklediğini söyleyen Münevver Yağmur, "YouTube Akademi'ye kendimi geliştireceğim için katıldım. Kişisel eğitime önem verdiğim için bu akademinin bana çok şey katacağına inanıyorum. Ersin Çelik hocamız ilk dersini verdi. YouTube topluluk kurallarını gördük. O kuralları ihlal etmememiz gerektiğini öğrendik. Umarım başarılı bir şekilde devam ederiz" dedi.

"Emek olmadan yemek olmaz"

Yeni medyada yer edinmek için Beyoğlu'ndan Başakşehir'e geldiğini belirten Onur Gündiyer de, "Aynı hayalleri kuran dört arkadaşız. Yeni medyada yer edinmek istediğimiz için YouTube Akademi'ye geldik. Kurgu, YouTube politikaları, içerik üretimi hakkında eğitimler alacağız. Bunun için burayı seçtik. Beyoğlu'ndan geliyoruz ve yolumuz çok uzun sürüyor. Ama emek olmadan yemek olmuyor. Bizler Başakşehir'i tercih ettik" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz için iyi olacak"

YouTube kanalı olan Elife Karademir ise, "Kanalım var ama herhangi bir video yüklemiyorum. Bu akademi sayesinde kendimi geliştirerek insanların önüne çıkmayı hedefliyorum. Burada ekipmanlar olsun, hocalar olsun çok iyiler. Hepimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı
Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı
Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Youtube, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor         
13:23
Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti Yargıtay, Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı davayı reddetti         
12:44
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı Bunu da gördük! Hırsızlar gündüz vakti kendilerini uyaran vatandaşları taşladı         
11:48
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Görev başındayken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu Görev başındayken geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu         
10:24
Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı         
08:58
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı         
19:59
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 14:07:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir Youtube Akademi'de ikinci dönem başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei