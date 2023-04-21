Başakşehirdeki Hırsızlık Olayında 330 Bin Lira Havale Edildi - Son Dakika
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Başakşehirdeki Hırsızlık Olayında 330 Bin Lira Havale Edildi

21.04.2023 21:11

Başakşehirde yaşanan hırsızlık olayında iki hırsız, kurbanlarını ölümle tehdit ederek hesaplarında bulunan 330 bin lirayı havale ettirdi. Ayrıca mağdurların arabası da çalındı. İşçilerin şüpheli davranışları sonrası yapılan inceleme sonucunda 3 kişi tutuklandı.

Başakşehir'de 10 Nisan'da meydana gelen olayda iddiaya göre, saat 04.00'te bir eve giren iki hırsız, F.A. (60) ile G.S.A'nın (22) ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladı. Ardından kurbanlarını ölümle tehdit eden 2 hırsız, hesaplarında bulunan 330 bin liraya parayı havale ettirdi.

ARABAYI DA ÇALIP KAÇTILAR

Bir kuyumculuğa ait hesaba parayı gönderen hırsızlar ardından oradan ayrıldı. Mağdurlar aşağı indiklerinde ise park halindeki otomobillerinin de çalındığını gördü.

İŞÇİLER GASPÇI ÇIKTI

Gelen şikayet üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olaydan kısa süre önce çatı tamiri için gelen iki işçinin ev sahiplerine şüpheli sorular sorduğunu belirledi. İncelemelerini derinleştiren polis ekipleri, olay gecesi de aynı bölgede olan Kerem A. (35) ile Rahmi A.'yı (33) gözaltına aldı. Şüphelilerin kuyumcuya havale edilen para karşılığında altın aldığı belirlenen Arslan N. de (33) yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerin olay gecesinde güvenlik kameralarına da yakalandığı ortaya çıktı. Ayrıca Arslan N.'nin havale edilen parayla kuyumcudan altın aldığı anların güvenlik kameralarına ulaşıldı. Poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehirdeki Hırsızlık Olayında 330 Bin Lira Havale Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehirdeki Hırsızlık Olayında 330 Bin Lira Havale Edildi - Son Dakika
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