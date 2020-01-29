Başakşehirli ailelere "Z Kuşağı" ile iletişim eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehirli ailelere 'Z Kuşağı' ile iletişim eğitimi - Son Dakika

Başakşehirli ailelere "Z Kuşağı" ile iletişim eğitimi

7 saat önce

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde "Z Kuşağı ile Doğru İletişim Eğitimi" düzenlendi.

Başakşehirli ailelere

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde "Z Kuşağı ile Doğru İletişim Eğitimi" düzenlendi.


Eğitimde, Başakşehirli anne ve babalara, çocuklarıyla doğru iletişim kurma yöntemleri hakkında ipuçları verildi. Rehberlik ve Psikolojik Danışman Elvan Çamtepe tarafından gerçekleştirilen seminerde veliler, 'Z Kuşağı' olarak tanımlanan çocuklarıyla aralarında kuşak çatışması yaşamadan doğru iletişim kurmayı ve onların davranışları anlamayı öğrendi. 32 ebeveynin katıldığı eğitim sonunda sertifika verildi.


Z Kuşağı internetsiz yapamıyor


1995 ve sonrasında doğan nesli tanımlamak için kullanılan Z Kuşağı, günümüzde ergenlik dönemlerinin sonlarına yaklaşan ve genç yetişkinliğe adım atan genç nesli kapsıyor. Dünyayı internetsiz ve sosyal medyasız tanımayan, teknolojinin çok ileri olduğu bir zamanın çocukları bu nesli daha yakından tanımak için sosyal bilimler farklı alanlarda birçok araştırma yapıyor. Sosyal ilişkiler, bilişsel farklılıklar, eğitim-öğrenim, benlik anlayışı, üzerinde çalışılan başlıca konular arasında. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Danışman, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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