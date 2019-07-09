Son Dakika Haberleri: Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında

1 saat önce

Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Scratch Kodlama Eğitimi" ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.

Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında, System.String[]
Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Scratch Kodlama Eğitimi" ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.

Başakşehir Belediyesi, Living Lab'de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, 8-12 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek eğitime 10-14 yaş aralığındaki 24 öğrenci katılıyor.

20 saatlik eğitimle bilgisayar oyunu

Toplam 20 saatlik eğitim programı ile Başakşehirli çocuklara, algoritmik-matematiksel düşünme, algoritma oluşturma, problem çözme, kod bloklarını kullanarak programlama (değişken, döngü, koşul-şart vb.) mantığı kazandırılması hedefleniyor.

"Çocuklar kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek"

Eğitimle ilgili konuşan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Mutlu Artık, "Scratch, 8-16 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş bir programlama dilidir. Program, bize resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, dijital oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da etkileşimli hikayeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir ortam sunuyor" dedi.

"Hedef: Tüketen değil üreten bireyler"

'Scratch Kodlama Eğitimi' ile asıl hedefin tüketen değil üreten bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Artık, "Bu eğitim bizlere, şu an bulunduğumuz teknoloji çağında hazır bilgisayar oyunları oynamak veya bilgisayarda verimsiz vakit geçirmek yerine kendi oyunlarımızı istediğimiz tasarım ve kurallar çerçevesinde oluşturmamıza olanak sağlıyor. Kodlama eğitimiyle tüketen değil, üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı! Son dakika! AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan trafik kazası geçirdi Dışı karpuza içi kavuna tadı salatalığa benziyor! Şanlıurfalılar patent başvurusu yaptı Numan Kurtulmuş'tan "Ali Babacan" çıkışı: İsteyen, istediği partiyi kurabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:08:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehirli çocuklar dijital oyun dünyasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]