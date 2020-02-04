Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek - Son Dakika
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Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Scratch Kodlama Eğitimi' ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek.

Başakşehirli çocuklar dijital oyun üretecek, System.String[]

BAŞAKŞEHİR Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Scratch Kodlama Eğitimi' ile çocuklar, kendi dijital oyunlarını tasarlayabilecek. Kodlama eğitmenleri Merve Coşkun ile Merve Yorgancıoğlu, "Eğitimdeki temel amacımız, öğrencilerin matematiksel örnekler çözerek matematiğin kodlamadaki yerini anlamalarını sağlamak" şeklinde konuştular.

Başakşehir Belediyesi, Living Lab'de öğrencilere yönelik eğitim programlarına bir yenisini daha ekledi. Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde eğitime 9-12 yaş aralığındaki 25 öğrenci katılıyor.

"ÇOCUKLAR KENDİ DİJİTAL OYUNLARINI TASARLAYABİLECEK"

Daha önce scratch eğitimi almış, problem çözmeyi seven, yazılıma ilgi duyan ve uygulama geliştirmeyi seven çocuklar, algoritma örnekleri ile Scratch'i pekiştirme, labirent uygulaması, web sitesi tasarlama, hikaye geliştirme ve kodlama eğitimleri sayesinde kendi oyunlarını yazabilecek.

"AMAÇ HAYAL GÜÇLERİNİ ARTTIRMAK"

Kodlama eğitmenleri Merve Coşkun ile Merve Yorgancıoğlu, daha önce Scratch eğitimi almış öğrencilerle Scratch ve algoritmayı pekiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Eğitimdeki temel amacımız, öğrencilerin matematiksel örnekler çözerek matematiğin kodlamadaki yerini anlamalarını sağlamak, oyun geliştirmek ve onların tasarımcılığını ve hayal güçlerini artırarak hikaye üretmelerini ve hikayeleri kodlamalarını sağlamak" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
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