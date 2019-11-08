Son Dakika Haberleri: Başakşehirli Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında!
Son Dakika Spor Başakşehirli Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında!

Başakşehirli Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında!

7 saat önce

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Medipol Başakşehir'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli'ye de yer verildi.

Başakşehirli Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında!, System.String[]

UEFA'nın belirlediği Avrupa Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcuları arasında, Medipol Başakşehir'in 24 yaşındaki Fransız golcüsü Enzo Crivelli'ye de yer verildi.


J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 3-0 yendiği maçta Crivelli, iki gol atmıştı.


Diğer adaylar arasında, Sevilla'dan Munir El Haddadi, Manchester United'dan Marcus Rashford ve Espanyol takımından Esteban Granero yer aldı.


Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Başakşehir, Avrupa, Enzo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu! Vedat Muriç'e milli davet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 20:15:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehirli Crivelli, haftanın futbolcusu adayları arasında!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]