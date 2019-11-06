Başakşehirli gençler engelli öğretmenin gözü oldu

Başakşehirli öğrenciler, Başakşehir'de 'İyilik Zamanı (BİZ) Projesi' kapsamında görme engelli edebiyat öğretmeni Resul Koç'un sınav kağıtlarını okumasına yardımcı oldu.



Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen Başakşehir İyilik Zamanı (BİZ) Projesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Proje kapsamında bir grup gönüllü öğrenci, Zehra Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan görme engelli Resul Koç için bir araya geldi. Başakşehirli öğrenciler, Koç'a sınav kağıtlarını okumada yardımcı oldular.



'BİZ ile zor kolay oldu'



Görme engelli öğretmen Resul Koç, kendisine yardımcı olan gönüllü öğrencilere teşekkür ederek, "Öğretmenlik mesleğinde altıncı yılımı dolduruyorum. Görme engelli öğretmenler için en zor aşamalarından biri sınav kağıtlarını okumak ve değerlendirmek" dedi.



Görme engelli öğretmenlerin sınav kağıtlarını okumak için Beyazıt gibi şehrin faklı semtlerine gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Koç, "Burada gençlerle çok zevkli bir şekilde sınav kağıtlarını okuyoruz. Ben bu bağlamda Başakşehir Belediye Başkanımız Sayın Yasin Kartoğlu'na ve BİZ ekibinde yer alan gönüllü öğrenci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Hedef daha çok kalbe dokunmak



Başakşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler çalışanı Metin Mete de, engelli bir birey olduğunu belirterek "Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmasına öncülük ettiğimiz BİZ hareketi ile fiziki anlamda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yarım elimizi uzatıyoruz. Bugün de gönüllü öğrencilerden oluşan ekibimizle öğretmenimiz Resul Koç'a yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.



BİZ projesine arkadaşı vesilesiyle katıldığını söyleyen Sebahattin Zaim Üniversitesi öğrencisi Ece Bedir, "İlk defa böyle bir proje içerisinde görev alıyorum ve çok mutluyum. Umarım daha çok projeye katılıp daha çok kalbe dokunuruz" sözleriyle duygularını ifade etti. - İSTANBUL