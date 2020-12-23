Başakşehirli İrfan Can, "Adalet" paylaşımıyla maçın hakemini eleştirdi
23.12.2020 23:29
Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı "Tek ihtiyacımız olan şey adalet" paylaşımıyla maçın hakemine tepki gösterdi.
Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sosyal medya paylaşımıyla hakemin kararlarını eleştirdi.
Milli futbolcu, kişisel sosyal medyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tek ihtiyacımız olan şey adalet" ifadesine yer verdi.
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael ve İrfan Can Kahveci çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmışlardı. Okan Buruk da kırmızı kart ile tribüne gönderilmişti. Turuncu lacivertliler, öne geçtiği mücadelede sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Son Dakika Olaylı maç sonrası G.Saray da topa girdi! Bu paylaşım ezeli rakipler arasında kriz çıkarır Bu yöntem şeytanın aklına gelmez! Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu