Son Dakika Haberleri: Başakşehirli İş Adamından Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet

Başakşehirli İş Adamından Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet

1 saat önce

Başakşehir'de üç farklı sektörde faaliyet gösteren işletme sahibi Özcan Akkaya, başlattığı uygulama kapsamında yaklaşık 1 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Başakşehirli İş Adamından Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet, System.String[]
Başakşehir'de üç farklı sektörde faaliyet gösteren işletme sahibi Özcan Akkaya, başlattığı uygulama kapsamında yaklaşık 1 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Başakşehir'de üç farklı sektörde faaliyetlerde bulunan 50 yaşındaki Özcan Akkaya, yaklaşık bir yıldır tüm iş yerlerinde şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. 16 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra 8 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özcan Akkaya, Kayaşehir'de açtığı gayrimenkul, çiğ köfte dükkanı ve iki berber salonunda şehit ailelerine tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor.

"Tek amacımız genel olarak Türkiye'de yayılması"

Akkaya, şehit ailelerine yönelik ücretsiz hizmet anlayışının geçici bir kampanya ya da bir çeşit reklam olmadığını belirterek, "Kayaşehir'de faaliyette olan 5 tane iş yerimiz var. Bu iş yerlerinde şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz. Bunu bir borç bilerek Türkiye'de yayılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gayrimenkul, berber, çiğ köfte sektörlerinde çalışıyoruz. Bu sektörlerde şehit ailelerine öncelik veriyoruz. Şehit ailelerinin tek olmadıklarını hissetmelerini, yanlarında olduğumuzu belli etmek amacıyla girdik. Onlar da bu destekten memnun kalıyorlar. Tek amacımız genel olarak Türkiye'de yayılması. Tek olmadıklarını, yalnız olmadıklarını hissetmeleridir" dedi.

"Vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık"

Berber dükkanlarından birisinde çalışan Yusuf Çağlar Şahin, "Biz burada böyle bir uygulama başlattık şehit ailelerinin faydalanması için. Bu aileler faydalanmak isterse kapımız onlara her zaman sonsuz açıktır. Biz bu uygulamayı başlatırken şehit ailelerinin acılarına bir nebze de olsa ortak olmayı, vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Başakşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Eve Getirip Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Son dakika! Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehirli İş Adamından Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]