Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu - Son Dakika
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Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu

22.06.2022 12:28

- Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu Başakşehir Belediyesi'nin 2010 yılından itibaren düzenlendiği geleneksel izci kampı, ilçenin arkası bahçesi Şamlar Tabiat Parkı'nda başladı.

- Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi'nin 2010 yılından itibaren düzenlendiği geleneksel izci kampı, ilçenin arkası bahçesi Şamlar Tabiat Parkı'nda başladı. Başakşehirli çocuk ve gençler, Türkiye'nin en fonksiyonel izci kampları arasında yer alan kampta teknolojiden uzak, doğayla baş başa bir hafta geçiriyor.

Her hafta yüzlerce öğrenci grubunu ağırlayacak Şamlar Tabiat Parkı'nda Başakşehirli izciler, teknolojiden uzak, doğa ile iç içe bir hayatın keyfini sürüyor. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen izciler, her gün farklı aktivitelerle zamanlarını en verimli şekilde kullanıyor.

Şamlar Tabiat Parkı 6. Kapı'da başlayan izci kampı, 7-15 yaş aralığındaki Başakşehirli çocuk ve gençlere ev sahipliği yapıyor. Gençler, kamp boyunca temel izcilik eğitimleri, kampçılık, okçuluk, harita yardımı ile yön bulma (oryantiring), flyfox (zipline) gibi birbirinden öğretici ve eğlenceli faaliyetlerde bulunuyor. Kampa pazartesi günü giriş yapan izciler, cumartesi sabahı Şamlar Tabiat Parkı'ndan ayrılıyor.

Başakşehir Belediyesi'nin geleneksel izci kampına katılmak isteyenler ön kayıtlarını www.sporparklari.com ve "Başakşehirli" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriyor. Kamp alanına girişlerde "Başakşehirli" mobil uygulaması kullanılıyor.

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Kaynak: İHA

Başakşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehirli izciler teknolojiden uzakta doğa ile buluştu - Son Dakika

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