Son Dakika Haberleri: Başakşehirli Kadınlar Teknoloji ile Buluştu

Başakşehirli Kadınlar Teknoloji ile Buluştu

5 dakika önce

Başakşehir Belediyesine bağlı BAKMER'in kadınlara yönelik düzenlediği 'temel bilgisayar ve ofis programları eğitimi' büyük ilgi görüyor.

Başakşehirli Kadınlar Teknoloji ile Buluştu, System.String[]
Başakşehir Belediyesine bağlı BAKMER'in kadınlara yönelik düzenlediği 'temel bilgisayar ve ofis programları eğitimi' büyük ilgi görüyor. Teknoloji ile buluşan kadınlar, artık kimseden yardım istemeden ofis programlarını kullanabiliyor, sosyal medya hesaplarını oluşturup internete girebiliyor.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER), kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Yeni dönemde halk oyunlarından diksiyona, ebrudan müziğe, resimden el becerilerine kadar pek çok konuda eğitimler verilen BAKMER'de Başakşehirli kadınlar için temel bilgisayar eğitimi başlatıldı. İlçe genelindeki 8 bilgievinde ücretsiz olarak verilen temel bilgisayar ve ofis programları eğitimine 60 BAKMER üyesi kadın katılıyor. Her yaş grubundan kadınlara yönelik özel eğitimlerde teorik bilgiler uygulamalarla pekiştiriliyor. Eğitmenleri can kulağıyla dinleyen katılımcılar, aldıkları eğitimle kısa zamanda bilgisayarda doküman oluşturabilecek, ofis programlarını kullanarak belgelerle çalışabilecek, sayısal hesaplamalar yapabilecek kendi sunumlarını hazırlayabilecek seviyeye geldi.

"Öğrenmenin yaşı yok"

Eğitim sayesinde bilgisayara dair birçok yeni bilgi öğrendiklerini ifade eden kursiyerler, "Teknoloji çağındayız, bilgisayar kullanımını öğrenmemiz şart. Öğrenmenin yaşı yok. Bu eğitimler bizim için çok verimli oluyor" dediler.

Başakşehir Belediyesine bağlı 8 bilgievinde toplam 3,5 ay süren eğitimlerin sonunda yapılacak teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Başakşehir Halk Eğitimi Merkezi'nden onaylı sertifika verilecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

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