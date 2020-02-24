Başakşehirli öğrenciler, 'Bozkırın Tezenesi'ni andı - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri, 'Bozkırın Tezenesi' olarak gönüllerde taht kuran Türk Halk Müziği'nin efsane ismi Neşet Ertaş'ı muhteşem bir konserle andı. 76 öğrenciden oluşan dev orkestra, Başakşehrililere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu.



Başakşehir Belediyesi Bilgievleri'nde çeşitli müzik dallarında eğitim alan öğrencilerden oluşan 76 kişilik dev orkestra, Türk Halk Müziği'nin usta ismi Neşet Ertaş'ı anma gecesi için bir araya geldi. Gecede orkestranın icra ettiği türkülere, salonu dolduran misafirler eşlik etti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran Neşet Ertaş'ın çocukların emeğiyle anıldığını ifade etti.



Bağlama ve kemanla bozlak ustasını andılar



Bilgievleri öğrencileri, Başakşehirlilere unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı. İlçedeki bilgievlerinde müzik ve enstrüman eğitimi alan minikler, Neşet Ertaş türkülerinden oluşan muhteşem bir konser verdi. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma gecesine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 bağlama, 15 keman ve gitar, çello, bateri, bendir gibi enstrümanlar ile korodan oluşan orkestranın icra ettiği Neşet Ertaş türkülerine, salonu dolduran misafirler de eşlik etti.



"Sanatta, teknolojide güzel bir Başakşehir var"



Konser öncesi bir konuşma yapan Başkan Yasin Kartoğlu, "Bu gece iki önemli konumuz var. Biri Neşet Ertaş. Onu tarif edemeyiz. 'Ben halkın sanatçısıyım' diyerek devlet sanatçısı nişanını almayı kabul etmemiş büyük bir insan. Elhamdülillah çocuklarımız da onu anlayabilmiş. Demek ki herkesin diline ulaşabilmiş. Bir diğer önemli şey de bilgievlerinde eğitim alan çocuklarımızın yapacağı gösteri. Hamd olsun Başakşehir'in çocuk ve gençleri böyle. Sanatıyla, teknolojisiyle, sporuyla çok güzel şeyler yapan çocuk ve gençler" dedi.



Başkan Kartoğlu, yeni bilgievi ve gençlik merkezleriyle ilgili müjdeler de verdi. Bahçeşehir Bilgievi'nin yakında açılacağını, Başak Mahallesi ve Güvercintepe'ye de bir gençlik merkezi yapıldığını ifade etti.



Orkestranın en küçük üyesi 7 yaşında



76 kişilik Bilgievleri Orkestrası, Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkü ve bozlaklarını seslendirdi. Yolcu, Neredesin Sen, Yalan Dünya, Zülüf Dökülmüş Yüze, Bahçe Duvarından Aştım gibi birbirinden değerli eserlerin icrasıyla misafirler unutulmaz bir türkü gecesi yaşadı. Dev orkestranın en küçük üyesi 7 yaşındaki Ecrin Ecem Şahin'di. Şahin, ekibiyle birlikte söylediği parçalarla izleyicilerden alkış aldı. Neşet Ertaş'ı anma gecesi, 13 Şubat'ta yayın hayatına başlayan Radyo Başakşehir'den de canlı olarak yayınlandı. - İSTANBUL