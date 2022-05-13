Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü - Son Dakika
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Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü

13.05.2022 16:00

Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşüne katıldı.

Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü

İSTANBUL - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşüne katıldı. Büyük bir coşkuya sahne olan etkinliğe Başakşehirli çevre gönüllüleri de yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kartoğlu, Başakşehir'de sıfır atık hareketinin geleceğe ışık olduğunu söyledi.

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri çevre yürüyüşünde geri dönüşüme ve çevre kirliliğine dikkat çekti. "Kendi Doğanı Kendin Koru, Dönüştür Dünya Dönsün" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Başakşehirli çevre gönüllüleri de destek verdi.

"Sıfır atık çalışmalarımıza dört elle sarılıyoruz"

Çevreye duyarlı bir geleceğin emin adımlarla geldiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, "Doğaya, dünyamıza sahip çıktığımızı bir kez daha göstermiş olduk. Çevrenin korunmasına yönelik pankartlarımız ve mesajlarımızla hem farkındalık, hem de çevre bilinci oluşturduk. Her zaman güçlü bir sesle 'Dönüştür dünya dönsün' diyoruz. Genç nesillerimizle birlikte sıfır atık çalışmalarımıza dört elle sarılıyor, geleceğe ışık tutuyoruz" dedi.

"Her atık çöp değildir"

Geri dönüşümün geleceğimiz açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm noktasında yeni tesisler kurduk, atık toplama noktaları oluşturduk, teknolojiyi doğanın hizmetine sunduk. Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına komşularımız da ciddi anlamda destek oldu. Her atık çöp değildir. Bu bilinci çocuklarımızda görmek beni çok mutlu ediyor. Hep birlikte çok daha güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü
Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü
Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü
Başakşehirli öğrenciler doğa için yürüdü

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Yasin Kartoğlu, geri dönüşüm, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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