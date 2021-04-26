Başakşehirli pilotun 36 yıllık gökyüzü sevdası - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, Dünya Pilotlar Günü'nde Başakşehirli THY Pilotu Mustafa Nejat Güvenç'i unutmadı. 36 yıldır büyük bir tutkuyla uçtuğunu söyleyen Güvenç, "Pilotluğu ilk günkü sevgi ve aşkla yapıyorum" dedi.

Başakşehirli 57 yaşındaki THY Pilotu Mustafa Nejat Güvenç, çocukluk yaşlarında başladığı uçak sevgisinden kopamadı. 1985 yılından bu yana aktif olarak pilotluk yapan Mustafa Nejat Güvenç, bulutlar arasında geçen 36 yılını anlattı.

İLK UÇUŞUNU 1985 YILINDA YAPTI

21 yıldır Başakşehir'de ikamet eden Güvenç, çocukluk hayali olan pilotluk mesleğiyle Hava Harp Okulu'nda tanıştı. Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra askeri pilot olarak görev yapmaya başladığını söyleyen Güvenç, "Çocukluğumda uçaklara çok meraklıydım. Uçakların gökyüzünde süzülmesini hayranlıkla izliyordum. İlk uçuş deneyimimi Hava Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra yaşadım. 1985 yılından 1992 yılına kadar askeri pilot olarak görev yaptım." İfadesini kullandı.

"TEKNOLOJİ PİLOTLUK MESLEĞİNİ KOLAYLAŞTIRDI"

1992 yılından itibaren pilotluk mesleğine sivil havacılıkta devam ettiğini belirten Güvenç, "Geceniz gündüzünüz birbirine karışıyor. Ağırlıklı olarak gece uçuşları olduğu için ilk zamanlarda zorluk yaşayabiliyorsunuz. Ancak zamanla bu sizin bir rutininiz haline geliyor. Tabi bu süre içerisinde ailenizden de uzak kalıyorsunuz. Pilotluğa ilk başladığım zamanlarda bazı zorluklarla karşılaştım. O zamanın teknolojisi ile günümüz teknoloji arasında büyük farklar var. Rota bulma konusunda ya da iniş ve kalkış süreçlerinde zaman zaman zorluk çekebiliyorduk. Gelişen teknoloji pilotluk mesleğini de kolay hale getirdi" şeklinde konuştu.

"SİMÜLASYON TEKNOLOJİSİ EVLERE TAŞINDI"

Simülasyon teknolojisinin evlere kadar girdiğini ifade eden Güvenç, "Uçak uçurmak kolay bir hale geldi. Pilotluğa gönül veren gençler uçak simülasyonlarını evlerine kadar taşıyıp rahatlıkla pratik yapabiliyor. Bilgiye ulaşmak kolaylaştıkça, pratik yapma imkanları arttıkça pilotluk yapmak da o kadar rahat hale geldi" dedi.

"15 TEMMUZ GECESİNİ UNUTAMIYORUM"

36 yıllık pilotluk kariyerinde 15 Temmuz gecesini unutamadığını söyleyen Güvenç, "O gece arkadaşlarımla birlikte havalimanına kadar yürüdük. Millet ve memleketimiz için mücadele ettik. Olayların kontrol altına alınmasında birkaç saat sonra uçuş yapmak için yeniden görevimizin başına döndük. O gece havalimanında yaşadıklarımı asla unutamıyorum" dedi.

"GÖKYÜZÜNDE UÇAĞA, YERYÜZÜNDE PATENE SEVDALIYIM"

Güvenç'in bir diğer tutkusu ise paten. Her fırsatta çocuklarıyla birlikte paten kaydığını ifade eden tecrübeli pilot, "Gökyüzünde uçağa, yeryüzünde patene sevdalıyım. İş yoğunluğunun stresini üzerimden atmak ve daha enerjik olmak için paten kayıyorum. Her boş anımı çocuklarımla paten kayarak değerlendiriyorum." diye konuştu.