Başakşehirliler "Kapan" filmini yönetmen Seyid Çolak'la izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehirliler 'Kapan' filmini yönetmen Seyid Çolak'la izledi - Son Dakika

Başakşehirliler "Kapan" filmini yönetmen Seyid Çolak'la izledi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu klasiklerinden Film Okumaları'nda, Uluslararası Saidia Film Festivali'nde Grand Prix Büyük Ödülü'nü kazanan "Kapan" filmi ele alındı.

Başakşehirliler

Başakşehir Belediyesi'nin kültür sanat sezonu klasiklerinden Film Okumaları'nda, Uluslararası Saidia Film Festivali'nde Grand Prix Büyük Ödülü'nü kazanan "Kapan" filmi ele alındı. Filmin yönetmeni ve senaristi Seyid Çolak, bir filmi izlemeden önce yönetmenini tanımaya çalıştığını söyledi.


Başakşehirli sinemaseverler, "Kapan" filmini yönetmen ve senarist Seyid Çolak'la birlikte izledi. Dram türünde bir filmle kazanan genç yönetmen, gösterimin ardından izleyicilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.


"Birbirimizi görmeden senaryo yazdık"


Kapan'ın senaryosunu Güven Adıgüzel ile birlikte yazdıklarını söyleyen Çolak, "Senaryo yazım sürecinde bir araya hiç gelmedik. Güven Adıgüzel Bozcaada'da yaşıyor. Koordinasyon için sadece telefonda görüştük. Benim kaldığım yerden o devam etti. O bıraktı, ben yazdım. Senaryoyu böylece tamamladık." diye konuştu.


"Göl buz tutmadı, buz tutan göl bulduk"


Filmin çekimlerinde büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Çolak, çekimlere başlamak için her yıl donan Beyşehir Gölü'nün buz tutmasını Nisan'a kadar beklediklerini söyledi. Göl buz tutmayınca filmin bazı sahnelerini Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde çektiklerini anlatan Çolak, "Zordu ama keyifliydi. Zorluğu eğlenceye çevirdik ama buz ve suyla ilgili sahnelerde çok zorluk çektik. Bu çekimlerde bazı arkadaşlarımız hastalandı. Bazıları da sakatlık yaşayarak hastaneye kaldırıldı" dedi.


Komedi oyuncusuna dramda başrol


Çolak'a oyuncu Onur Dilber'in komedi dizisinden tanındığı, bir dram filminde onu başrol oynatmanın zor olup olmadığı soruldu. Yönetmen Çolak, tiyatro ve sinema tecrübesi olan oyunculardan kolayca verim alınabildiğini, filmin oyuncularının kökeninin de tiyatro ve sinema olduğunu söyledi.


"Önce yönetmeni tanırım"


Seyid Çolak'a, bir filmi izlemeden önce ne yaptığı sorusu da yöneltildi. Filmi izlemeden önce yönetmenin dünyasını tanımaya çalıştığını ifade eden Çolak, "İzleyeceğim filmin önce yönetmenini tanımaya çalışırım. Hakkında söylenenleri ve söyleşilerini okuyup izlerim. Yaslandığı akımları, etkilendiği kitapları öğrenerek onun hayal dünyasının nasıl olduğu konusunda fikir oluşturmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.


Beş balıkçının dram, korku dolu hikayesi


Programın sonunda Başakşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yavuz Yönetmen Seyid Çolak'a tablo hediye etti. Dünya prömiyerini 41. Moskova Film Festivali'nde yapan Kapan filmi, Fas'ta düzenlenen Uluslararası Saidia Film Festivali'nde Grand Prix Büyük Ödülü'nü kazanmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği filmde Beyşehir Gölü'ndeki Mada Adası'nda yaşayan beş balıkçının dram, korku ve paranoyanın iç içe geçtiği hikayesi anlatılıyor. - İSTANBUL

Film Festivali, Seyid Çolak, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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