Başakşehirlilere dev kütüphane müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehirlilere dev kütüphane müjdesi - Son Dakika

Başakşehirlilere dev kütüphane müjdesi

7 saat önce

"Başakşehir'i Seviyorum Çünkü... Söyleyecek Sözüm Var" söyleşilerinde Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, büyük projelere değindi.

Başakşehirlilere dev kütüphane müjdesi, System.String[]

" Başakşehir'i Seviyorum Çünkü… Söyleyecek Sözüm Var" söyleşilerinde Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, büyük projelere değindi. Kartoğlu, "2 milyon 500 bin kitap kapasitesine sahip olacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacak" dedi.

Kayaşehir TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen söyleşi öncesi, Başakşehir Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi Onur Basri Aksu gitarıyla mini bir konser verdi. Konser sonrası Başkan Kartoğlu sahneye çıkarak öğrencilerle sohbet etti.

GENÇLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Başakşehir 'in farklı yerlerinde yapılacak olan gençlik merkezi ve kütüphane projelerinden bahseden Kartoğlu, büyük projelere de değindi. 2 milyon 500 bin kitap kapasitesine sahip olacak Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin inşaatına bu yıl başlanacağını söyledi. Başkan Kartoğlu, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük sağlık kompleksi unvanını kazanacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin de temmuz ayında açılacağını ifade etti.

"RIFKI" İLE İNOVASYONA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Kartoğlu, gençlere Başakşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olan Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni anlattı. Bu konuyu işlerken sahneye, Robot Rıfkı'yı davet etti. Rıfkı sahneye gelerek önce Başkan Kartoğlu'nu selamladı, ardından farklı şarkılar eşliğinde dans ederek öğrencilerin ilgisini çekti. Program, Başkan Kartoğlu'nun öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesiyle son buldu.


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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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